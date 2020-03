Winkel overvallen, drie verdachten aangehouden

De aangifte werd opgenomen van de overval. Korte tijd later zag een politie-eenheid de betreffende auto rijden op de A58 bij Tilburg. Hij reed rustig achter de auto aan onderwijl zijn positie doorgevend zodat meerdere eenheden die kant op konden komen. Via de Kempenbaan reed de auto de Ringbaan-Oost op. Daar reed de auto de wijk Jeruzalem in. De inzittenden hadden vermoedelijk door dat ze ingesloten werden want de auto stopte en enkele mannen renden meteen weg. De bestuurder kon direct aangehouden worden. Na een korte achtervolging konden nog twee verdachten aangehouden worden. Een mogelijke vierde verdachte werd niet meer gevonden. Het drietal van 13,17 en 23 jaar oud uit Tilburg is aan het bureau ingesloten. Bij één van de verdachten werd een geldbedrag aangetroffen. De auto is in beslag genomen. De recherche gaat de zaak onderzoeken