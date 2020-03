Zeven aangiftes brandstichting in één nacht

De politie is een onderzoek gestart naar deze brandstichtingen. ’s-Nachts is al een kort buurtonderzoek gehouden. In de loop van de dag zullen de buurbewoners benaderd worden of ze iets gezien hebben. Maar ook hier de oproep om getuigen en informatie. Hebt u na 24.00 uur iets verdachts gezien in de wijk Princenhage zoals personen die er niet thuis hoorden. Een auto die u niet kent. Of hebt u kort voor of tijdens de branden verdachte personen gezien, personen die niet in uw straat horen op dat tijdstip. Misschien hebt u aanwijzingen van iemand uit uw omgeving die dit op zijn of haar geweten kan hebben. Geef dit dan door want dit moet stoppen.

Getuigen of mensen die iets van deze brandstichtingen afweten worden dringend verzocht dit te melden

- via de banner onder dit bericht of

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M