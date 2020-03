Overheid werkt samen aan een #VeiligIJsselland

Eén van de doelstellingen was zicht krijgen op wat er speelt in IJsselland. Dat hebben we gedaan door met diverse partners op een aantal plekken te gaan kijken. Hieronder een overzicht van deze controles:

Op maandag 9 maart hebben de politie en Omgevingsdienst IJsselland in een bedrijfspand op de Marslanden in Zwolle drie vaten aangetroffen met daarin grondstoffen (gbl) die kunnen worden gebruikt voor de productie van synthetische drugs. De instap werd gedaan op basis van informatie van de Belastingdienst, gemeente, RIEC en politie. Ook werden vijf lege vaten aangetroffen. Politie en OM doen verder onderzoek. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek zal de gemeente zich beraden op bestuursrechtelijke maatregelen.



Dezelfde dag is bij een integrale controle een voorraad van ruim 8000 joints en 5 kilo henneptoppen aangetroffen bij een (ander) pand op de Marslanden in Zwolle. Ook lag er meer dan 10.000 euro aan contant geld en pillen. Er is één verdachte aangehouden op verdenking van overtreding van de Opiumwet en witwassen. De controle werd gehouden door Omgevingsdienst IJsselland en de Belastingdienst in aanwezigheid van de politie. De gemeente Zwolle zal mogelijk ook handhavend optreden. Op grond van de bepalingen uit de Opiumwet kan de burgemeester het pand laten sluiten voor de duur van drie maanden. Onderzoek zal moeten uitwijzen of deze maatregel passend is.

Op dinsdag 10 maart controleerden de gemeente Deventer, de Omgevingsdienst, politie en Belastingdienst een aantal panden op industrieterreinen. Tijdens de controle kwam naar voren dat een aantal bedrijven nog niet op de hoogte was van de precieze milieuregels op gebied van afval en opslag van licht ontvlambare stoffen. Daarnaast bleken drie bedrijven niet aan de meldingsplicht voor de milieuwetgeving te voldoen.

Dezelfde dag werkten in Ommen de gemeente, politie, Belastingdienst, Openbaar Ministerie, Arbeidsinspectie, Provincie Overijssel en RIEC samen tijdens een integrale controle in het recreatiecluster Calluna in Ommen. Hierover is al een persbericht uitgegaan. Zie de website van de gemeente Ommen voor de resultaten.

In Zwolle bezocht een team van de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) op woensdag 11 maart twee panden in Zwolle. Daarbij werden twee verdachten aangehouden voor het niet kunnen tonen van een legitimatiebewijs. Er waren ook signalen van prostitutie. Dit wordt verder onderzocht.

Dezelfde dag bezochten de gemeente Deventer, politie en Belastingdienst een pand op een bedrijventerrein waar gegokt werd. Er stond een illegale gokkast. Een aantal laptops, die vermoedelijk gebruikt zijn om op te gokken, is in beslag genomen voor verder onderzoek. De burgemeester heeft het pand direct gesloten.

Donderdag 12 maart bezochten medewerkers van de Omgevingsdienst agrariërs in het buitgebied van Olst-Wijhe, voor een controle, maar ook om hen voor te lichten over de gevaren van criminaliteit. Op twee adressen zijn ongemelde activiteiten geconstateerd die mogelijk bedrijfsmatig van aard zijn. Verder is er op een adres een tweede woonlocatie aangetroffen. De Omgevingsdienst zal enkele situaties nader onderzoeken en verschillende locaties in de toekomst opnieuw controleren.

Dezelfde dag hebben er verkeerscontroles plaatsgevonden in Raalte en Deventer. Bij de controles waren de volgende partners aangesloten: Team Verkeer Politie Oost-Nederland, Belastingdienst, RDW Zwolle, Douane, NVWA, en CIZ. In Raalte werd 20 keer een proces-verbaal uitgeschreven voor verschillende overtredingen. Daarnaast is er voor € 3750,- aan openstaande boetes geïnd, zijn er twee bromfietsen in beslag genomen en werd één rijbewijs ingevorderd.

In Deventer schreef de politie 52 keer een proces-verbaal uit. Drie voertuigen kunnen niet meer gebruikt worden totdat de eigenaren een openstaand vonnis hebben betaald. De politie nam een geprepareerde elektrische fiets in beslag. Onder de gecontroleerde bestuurders bevonden zich ook mensen die nog een belastingschuld open hebben staan. In totaal ging het om een flink bedrag aan belastingschuld, waarvan €23.692,- meteen is geïnd. Daarnaast nam de Belastingdienst 14 auto’s in beslag. Daarvan zijn er acht meteen afgevoerd.

In Deventer trof de politie, na een anonieme tip, in een pand harddrugs aan, waaronder 200 gram speed, 300 ml GHB en een liter grondstof die kan worden gebruikt voor de productie van synthetische drugs (gbl). Daarnaast lagen er veel medicijnen. Er is een verdachte aangehouden voor het bezit van harddrugs en op verdenking van het dealen van harddrugs.

’s Avonds heeft de gemeente Zwolle met de Belastingdienst, ISZW en de politie een horecapand bezocht. Daarbij bleek dat de vergunning in het kader van de Wet op Kansspelen voor de aanwezige gokkasten was verlopen. Daarnaast werd er mogelijk illegaal gegokt via een laptop. Dit wordt nog verder onderzocht.

Vrijdag 13 maart heeft de politie in Deventer in twee panden hennepplantages aangetroffen. In totaal ging het om ruim 250 hennepplanten. Vermoedelijk is er al eerder geoogst. Er was sprake van diefstal van stroom en een monteur constateerde een brandgevaarlijke situatie. Al het materiaal, inclusief de technische benodigdheden voor de hennepplantages, zijn in beslag genomen. Dat geldt ook voor een motor en trailer. Daarnaast zijn er twee verdachten aangehouden.

Het team arrestantentaken en het team Coördinatie Executietaken van de politie hebben deze week dertien personen aangehouden die nog een gevangenisstraf open hadden staan. Samen zullen ze alsnog 502 dagen aan straf uitzitten. Daarnaast is er € 14.734,- aan geldboetes betaald. Ook zijn drie bromfietsen en acht personenauto’s buiten gebruik gesteld, omdat de eigenaren in totaal nog een vonnis van € 15.000 open hebben staan.