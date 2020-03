Vrouw lastig gevallen, politie zoekt getuigen

Velp - Eind februari plaatste de politie een bericht over een vrouw die was lastiggevallen door een nog onbekende man in de Broekstraat in Velp. De politie riep daarbij op om het te melden als mensen dit ook hadden meegemaakt. Naar aanleiding van dit bericht heeft een tweede vrouw zich gemeld die iets soortgelijks heeft meegemaakt.