Onderzoek ingesteld na straatroof

Een 17-jarige jongen werd onder bedreiging van een wapen beroofd van een geldbedrag door twee onbekende daders. De daders waren allebei op de fiets. Een van de daders sloeg het 17-jarige slachtoffer op zijn hoofd en zij vertrokken na de beroving met hun buit. Een aantal mensen was getuige van deze straatroof en zij zijn inmiddels kort door de politie bevraagd. Naast deze mensen is de politie nog op zoek naar meer getuigen.

Van de daders is het volgende signalement bekend:

Dader 1:

Donkergetinte jongeman in de leeftijd 18-19 jaar

Gekleed in een zwarte jas en zwarte broek

Kort rastahaar

Tatoeage in zijn gezicht

Dader 2:

Donkergetinte jongen in de leeftijd van 18-19 jaar

190 cm mlang

Zwart kort kroeshaar

Zwarte jas met rood logo

Vragen aan het publiek:

* Heeft u iets verdachts gezien in de omgeving van de Nijverheidsweg of het sportpark dat te maken kan hebben met bovenvermelde straatroof?

* Heeft u overige informatie die de recherche kan helpen in het onderzoek naar de verdachten van deze straatroof?

Belt u dan a.u.b. met de recherche in Alkmaar via tel.nr. 0900-8844.

Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000

Vermeldt u er a.u.b. zaaknummer 2020051447 bij.

2020051447