Politie vindt AK-47 in garagebox: Wie is de eigenaar?

Beeld: stockfoto forensische opsporing

De eigenaar van de garagebox ontving informatie dat er een wapen in zijn opslag verborgen zou zijn. Hierop ging hij zoeken in zijn box. Toen hij daadwerkelijk een wapen aantrof, belde hij de politie. Agenten vonden vervolgens het automatische wapen, met daarbij een voorraad scherpe patronen.

Het wapen is door de Forensische Opsporing meegenomen voor onderzoek. Dat richt zich onder andere op vingerafdrukken en DNA, zodat kan worden achterhaald wie het wapen mogelijk heeft vast gehad of in het bezit heeft gehad. Moderne DNA-technieken kunnen tegenwoordig doorslaggevend zijn voor het achterhalen van daders en het oplossen van misdrijven. Zo kan ook worden gekeken of het wapen wellicht eerder is gebruikt bij criminele activiteiten.