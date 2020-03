Twee gewonden vechtpartij Rotterdam-Zuid

De vechtpartij, waar volgens omstanders verschillende mensen bij betrokken waren, werd omstreeks 22.00 uur bij de politie gemeld en deed zich voor in de omgeving van de Groenezoom. Eenmaal daar aangekomen was de vechtpartij voorbij en trof de politie het 17-jarige slachtoffer zwaargewond aan op de Groenezoom. Even later werd het tweede slachtoffer op de Lede aangetroffen.

Wat de precieze aanleiding voor de vechtpartij was en wat er precies is gebeurd, wordt nog nader onderzocht. Gezien het tijdstip is er zondagavond geen buurtonderzoek gedaan. Dit gebeurt uiteraard alsnog en er wordt nagegaan of buren of andere getuigen beschikken over camerabeelden.