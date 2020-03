Update inbraak Dordrecht blijkt steekpartij

Heeft u iets gezien in de nachtelijke uren van zaterdag op zondag 15 maart in de omgeving van de Transvaalstraat. Heeft u camerabeelden? Neemt u dan contact op met de politie via 0900-8844 of vul onderstaande tipformulier in. Via dit formulier kunt u ook eventuele beelden uploaden. Blijft u liever anoniem bel dan 0800-7000.