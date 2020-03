Woningoverval in onderzoek

De drie verdachten, die bivakmutsen droegen, zouden er na de overval met een auto vandoor zijn gegaan. Deze auto zou zijn weggereden in de richting van de Molensteeg. Getuigen van de overval die nog niet met politie hebben gesproken, of mensen die iets bijzonders in de omgeving van de Molenkampsweg hebben opgemerkt worden verzocht informatie door te geven; dit kan aan de Districtsrecherche via 0900-8844.

2020118708 ^MJV