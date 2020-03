Getuigenoproep brandstichting personenauto

Rond 05.55 uur werd bij de politie gemeld dat er een brandend voorwerp lag onder een personenauto die geparkeerd stond in de Luxemburglaan, achter op een parkeerplaats. Een man die zijn hond aan het uitlaten was, ontdekte de beginnende brand en probeerde deze uit te trappen. Dit voorwerp dat hij probeerde uit te trappen ontplofte echter, waardoor de man gewond raakte en lichte brandwonden opliep. De man werd door ambulancepersoneel onderzocht en meegenomen naar het ziekenhuis voor onderzoek en behandeling.

Vragen aan het publiek

De politie heeft de locatie afgezet voor nader onderzoek door onder andere forensisch rechercheurs. De recherche doet verder onderzoek en is op zoek naar mensen die mogelijk iets verdachts hebben gezien in de Luxemburglaan of in de omgeving tussen 05.30 uur en 06.00 uur.



* Heeft u informatie over bovenstaand incident en dit nog niet met de politie gedeeld? Doet u dit dan a.u.b. via tel.nr. 0900-8844 of via een contactformulier op internet

* Heeft u mogelijk camerabeelden en woont u in de buurt of bent u vannacht langs de locatie gereden en heeft u een dashcam? Laat het ons weten

* Heeft u andere informatie of denkt u te weten wie de dader(s) is of zijn? Neemt u dan contact op met de politie in Beverwijk of met de recherche in Haarlem.

Blijf u liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

2020052293