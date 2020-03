Politie zoekt doorrijder verkeersongeval

De politie werd op woensdagochtend iets voor 15.00 uur gebeld over het incident op de Radioweg. Een 77-jarige man op een fiets, met achterop zijn 8-jarige kleindochter, had een aanrijding gehad met een automobilist. De man fietste vanaf de Radioweg richting de Jaap Edenbaan, de betrokken automobiliste sloeg vanaf de Radioweg rechtsaf de Kruislaan op richting de Middenweg en raakte de fietser, die door de aanrijding over de motorkap viel. Het kind bleef in het zitje zitten en viel met de fiets op de grond. De bestuurder van de auto stopte direct na de aanrijding, maar stapte vervolgens in haar auto en vertrok.