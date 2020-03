Politiebus door brand zwaar beschadigd

Amsterdam - Een Mercedesbus van de politie Amsterdam is maandag 16 maart 2020 zwaar beschadigd geraakt door brand. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van brandstichting. Heeft u nog niet met de politie gesproken en was u getuige ten tijde van het ontstaan van de brand of heeft u beeldmateriaal hiervan, neem dan contact op met de politie.