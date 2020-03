Verdachte brandstichting politiebus aangehouden

De man, die geen vaste woon- en of verblijfplaats heeft, sprak vanochtend op het Stationsplein agenten aan over de brandende politiebus van gisteren. Hij liet de agenten weten dat hij de brand had veroorzaakt omdat hij hulp nodig had. De man had zoveel ‘daderinformatie’ dat hij op grond hiervan is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

Het verzoek om beeldmateriaal te uploaden, dat is gemaakt ten tijde van het ontstaan van de brand, blijft staan.