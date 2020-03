Aanhoudingen voor beroving Enk

Drie vrienden liepen maandagmiddag over straat toen er opeens drie jongens achter hun stonden. Eén van de daders trok een mes en pakte een dure tas af van één van de slachtoffers. Een ander slachtoffer wist te ontkomen en weg te rennen. Op de Meiland kreeg dit slachtoffer echter een groep van zo’n 7 a 8 jongens achter zich aan. In die groep ook één van de eerdere drie daders. Deze duwde het slachtoffer op de grond, bedreigde hem met een mes en dwong hem zijn telefoon af te geven.

In de omgeving hielden agenten zeven verdachten aan in de leeftijd van 14 tot 17 jaar. Vier zitten er nog steeds vast. De politie komt graag in contact met getuigen of mensen die informatie hebben over deze beroving.

Dure schoenen

De opsporings van district Zuid zoekt ook getuigen en/ of informatie over een tweede beroving op de Enk. Maandagavond vond een tweede beroving plaats op de hoek van de Hovendaal en de Enk. Een 17-jarig meisje was op weg naar huis toen zij op deze kruising werd aangesproken door een jongen met een bivakmuts op en met een groot mes in zijn handen. De jongen eiste de schoenen van het meisje. Het meisje probeerde zich te verweren waardoor zij een kleine snee in haar hand opliep. De berover ging er met de schoenen van het meisje vandoor en rende weg in de richting van de Smeetlandsedijk.

Contact

De opsporing gaat niet uit van een verband tussen de twee berovingen.

Heeft u iets gezien of heeft u informatie over deze berovingen? U kunt uw tip achterlaten onder deze pagina of bel met 0900-8844. Meldt u liever anoniem bel dan 0800-7000.