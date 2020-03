Twee aanhoudingen voor steekincident supermarkt Overschie

Iets voor sluitingstijd haalde een 19-jarige medewerker van een supermarkt aan de Jan Steenstraat de winkelwagentjes naar binnen. Toen hij bezig was werd hij uit het niets aangevallen door een groep jongeren. Een van de jongens trok zelfs een mes, en raakte het slachtoffer in zijn hand. Agenten waren snel bij de supermarkt in Overschie en startten meteen een onderzoek. Even later die avond is er een 16-jarige jongen aangehouden. Vandaag, dinsdag 17 maart, kon er een tweede verdachte worden opgepakt; een 13-jarige jongen. Hij was degene met het mes. Beide tieners komen uit Rotterdam. Het 19-jarige slachtoffer heeft aangifte gedaan.