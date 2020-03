Aangehouden na veroorzaken schade

Vlissingen - Een getuige zag maandagmiddag in de Schutterijstraat in Vlissingen de bestuurder van een personenauto tegen een andere auto aanrijden. De bestuurder stapte uit, keek naar de schade en stapte vervolgens weer in zijn auto en reed weg. De getuige meldde nog dat het leek of de bestuurder gedronken had.