23.000 euro in verborgen ruimte van gestolen bestelbus

Bij een nadere inspectie van de bus zagen de agenten dat de bus voorzien was van een verborgen ruimte. Dergelijke geprepareerde ruimtes moeten, nadat de voertuigen uit de fabriek komen, speciaal worden ingebouwd. De ervaring leert dat wanneer personen dit doen, dit is bedoeld om goederen aan het zicht te onttrekken. De afgelopen jaren is gebleken dat dergelijke verborgen ruimtes veelvuldig drugs, geld en/of vuurwapens worden aangetroffen. Ook in dit geval bleek de verborgen ruimte te worden gebruikt om een flink bedrag aan contanten aan het zicht te onttrekken. Na het tellen op het bureau bleek het om 23.000 euro te gaan. De bestuurder had geen plausibele verklaring omtrent de herkomst van het geld.

Het geld en de auto zijn in beslag genomen. De politie stelt een onderzoek in naar de diefstal van de auto en de herkomst van het geld.