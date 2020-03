Getuigen gezocht van bedrijfsinbraak aan de Fleminglaan, Rijswijk

Een medewerker van een beveiligingsbedrijf zag op maandag 16 maart rond 19.30 uur dat een man in een van de bedrijven aldaar inbrak, en waarschuwde via zijn noodknop op de telefoon de politie. De inbreker bedreigde de beveiliger en vluchtte daarna in de richting van een auto die klaarstond. In de auto zaten nog een man en een vrouw. Politieagenten die op de melding reageerden, hielden na een zoektocht in de omgeving de vluchtauto en een verdachte aan. Hij zit momenteel nog vast en de auto is in beslag genomen. Het onderzoek naar de twee andere verdachten gaat door.

Getuigen gezocht

We vragen u om ons te helpen de daders van deze inbraak en bedreiging te vinden. Heeft u iets gezien of gehoord? Of beschikt u over camerabeelden? Dan komt de recherche graag met u in contact. Bel via 0900-8844 of 0800-7000 om informatie te delen.