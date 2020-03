Getuigen gezocht van gewapende woningoverval in Hillegom

Maandagmiddag 16 maart rond 15:30 uur kwam de melding binnen van een woningoverval aan de Doornenburg in Hillegom. Een van de overvallers bedreigde de bewoonster met een vuurwapen. Na de overval vluchtten twee verdachten te voet over de Weeresteinstraat in de richting van de rotonde, waar zij rechtsaf de Weerlaan op gingen richting de Karwei. Agenten in de omgeving en de helikopter hebben de verdachten helaas niet meer aangetroffen.

Getuigen gezocht

De recherche is op zoek naar getuigen van de overval. Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden van de omgeving van bijvoorbeeld een beveiligingscamera of een dashboard camera? De politie komt graag met u in contact. U kunt bellen met de recherche via 0900-8844 of 0800-7000.