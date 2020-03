Grote hennepkwekerij in Hilversum aangetroffen

Op maandag 16 maart wordt er een verdachte situatie gemeld aan de Koninginneweg. Als er wordt gecontroleerd bij de locatie, zijn er genoeg verdachte signalen om verder onderzoek te doen in de woning. Tijdens deze doorzoeking wordt een kwekerij aangetroffen met ruim 2.000 hennepplanten. Er worden ter plaatse twee aanhoudingen gedaan en de situatie wordt verder onderzocht. Intussen is de kwekerij ontmanteld.

Heeft u vermoedens van een hennepkwekerij in uw buurt?

Meld het dan bij de politie. Hennepkwekerijen en drugslabs kunnen zich overal bevinden, dus ook in een woonwijk. Niet alleen schaden deze criminele praktijken de samenleving, ze zijn ook schadelijk voor omwonenden. Denk bijvoorbeeld aan het aftappen van stroom, brandgevaarlijke situaties en het aantrekken van criminelen in de wijk.

Onderstaande punten kunnen wijzen op een hennepkwekerij:

Aanwezigheid van een hennepgeur

Constant zoemend of ronkend geluid

Beslagen/afgeplakte ramen of gordijnen die nooit open gaan

Meld vermoedens van een hennepkwekerij bij de politie via 0900-8844. Dit kan ook anoniem via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl.