Man gewond bij steekpartij Kleine Drift Hilversum

Op maandag 16 maart werd rond 15.00 uur melding gedaan, dat er zich in een winkel aan de Kleine Drift in Hilversum een man met een steekwond bevond. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en het slachtoffer is per ambulance direct vervoerd naar het ziekenhuis. Niet lang na het incident zagen buurtbewoners twee jongens hard wegrennen in de richting van de Franklinstraat/Amperestraat.



Signalement

Deze jongens worden als volgt omschreven: twee licht getinte jonge mannen van rond de 18 jaar. Zij droegen donkere sportkleding. Verdere details zijn helaas momenteel nog niet bekend en daarom hebben we uw hulp hard nodig.

Iets gezien?

Helaas hebben we nog geen getuigen gesproken, die het steekincident daadwerkelijk gezien hebben. Bent u of kent u iemand die dit wel gezien heeft? Heeft u camerabeelden, of heeft u informatie over de mogelijke daders? Dan kunt contact opnemen via het onderstaande tipformulier of 0900-8844. Liever anoniem melden? Neem dan contact op via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of M-Online.