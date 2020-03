Veiligheid op straat blijft prioriteit tijdens coronacrisis

Uiteraard laten we criminelen niet lopen als ze op heterdaad worden betrapt. Dat geldt ook voor verdachten van ernstige feiten of van feiten die de rechtsorde bedreigen. Zaken waarbij sprake is van geweld, kwetsbare slachtoffers en zeden krijgen voorrang. Bij andere geplande aanhoudingen, zoals bij fraudezaken, zijn we terughoudender. Dit om een flessenhals in de strafrechtketen te voorkomen; rechtbanken zijn bijvoorbeeld gesloten.