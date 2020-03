Aanhoudingen vernielingen Urk

Bent u getuige geweest van de vernielingen bij het gemeentehuis aan de Singel op 15 februari en heeft u informatie die kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact op via 0900-8844 of meld het anoniem via 0800-7000. U kunt uw tip ook online doorgeven via onderstaand tipformulier of https://www.meldmisdaadanoniem.nl/.