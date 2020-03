Politieposten Gooi en Vechtstreek tijdelijk gesloten. Politiebureaus wel open.

Voor dringende zaken kunt u -tot nader bericht- terecht op het politiebureau in Naarden, Huizen en Hilversum. Ook wij volgen het RIVM-advies en nemen maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Schud daarom geen handen, houd gepaste afstand en overweeg of u wij u op een andere manier kunnen helpen. Aangifte doen kan ook op afstand. We proberen zoveel mogelijk aangiftes telefonisch af te handelen of via internet op te nemen.



Politiebureau Hilversum

Groest 69

1211 EA Hilversum

Openingstijden:

Dit bureau is 24 uur per dag geopend.



Politiebureau Gooise Meren

Amersfoortsestraatweg 12

1411 HC Naarden

Openingstijden:

maandag: 09.00 - 17.00 uur

dinsdag: gesloten

woensdag: 09.00 - 17.00 uur

donderdag: gesloten

vrijdag: 09.00 - 17.00 uur



Politiebureau Huizen

Graaf Wichman 1

1276 KA Huizen

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.