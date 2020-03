Gestolen auto gevonden door ANPR-hit; man en vrouw aangehouden

Rond 17.00 uur kwam de melding binnen dat de auto op de N208 bij Haarlem reed. De politie kwam de auto al snel op het spoor, zag dat deze richting Beverwijk ging en volgde de auto op gepaste afstand. Op de Spoorsingel in Beverwijk kreeg de bestuurder blijkbaar in de gaten dat de politie naar hem op zoek was en ging ervandoor. De bestuurder lapte hierbij alle verkeersregels aan zijn laars; rijden door het rode verkeerslicht, te hard rijden, tegen de richting in, etc. Hierbij bracht de automobilist ook andere verkeersdeelnemers in gevaar. Eenmaal aangekomen op de oprit van de A22 tikte één van de politieauto’s tegen de gestolen auto aan waardoor deze tot stilstand kwam. Hierop konden de agenten de 38-jarige bestuurder en de 35-jarige passagier aanhouden. Er raakte niemand gewond.

De verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau en de auto werd in beslag genomen.

2020052675