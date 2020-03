Man overvalt bloemenwinkel in Rotterdam

De man kwam iets voor 12 uur de winkel binnen. Hij deed een greep uit de kassa. Van de kassière kreeg hij klappen en toen ging hij er vervolgens vandoor met een onbekend geldbedrag richting de Westblaak. De man is rond de 1.90 meter. Hij heeft kort haar en droeg een bodywarmer, een donker grijze trui, zwarte broek en had oortjes in.



Een man met hetzelfde signalement wordt gezocht voor een winkeldiefstal eerder deze morgen in de supermarkt om 11.00 uur op de Lijnbaan.



Heeft u iets gezien rond 12 uur aan de Witte de Withstraat? Of heeft u informatie over de diefstal in de supermarkt op de Lijnbaan? Bel 0900-8844 of vul het tipformulier in. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.