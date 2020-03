Verdacht van kweken hennep

De politie stelde in een woning een onderzoek in naar een hennepkwekerij. Agenten vonden een professionele inrichting met opticlimate's, afzuigers, koolstoffilters, assimilatielampen van 1000 watt en 324 oogstrijpe hennepplanten. Er is sprake van diefstal stroom en water. De elektrische aansluiting was illegaal. De stroom werd boven de hoofdzekering afgenomen. Dergelijke illegale stroomwerken leveren een gevaarlijke situatie(brandgevaar) op voor de ter plaatse aanwezige personen en omwonenden. De bewoner (28) zal verhoord worden.

Help ook mee hennepkwekerijen te bestrijden

Ruikt u henneplucht of denkt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit? Meld verdachte situaties via 0900-8844, een tipformulier of anoniem via MeldMisdaadAnoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Onderstaande punten kunnen wijzen op een hennepkwekerij:

- Aanwezigheid van hennepgeur;

- Onveilige situaties door illegale aanpassingen in de meterkast of elektriciteitsaansluiting;

- Constant zoemend of ronkend geluid;

- Beslagen/afgeplakte ramen of gordijnen die nooit opengaan.