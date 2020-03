11 aanhoudingen voor verboden wapenbezit

Agenten zagen dat verschillende personen vanuit een auto op de Egelantierstraat een flatgebouw ingingen. Toen agenten bij de auto gingen kijken zag ze daarin twee vuurwapens liggen. Vervolgens is er in het flatgebouw een onderzoek ingesteld en kwam de politie uit bij een appartement waar de vermoedelijke inzittenden zouden zijn.

In die woning waren 11 mannen aanwezig, in de leeftijd van 19 tot en met 23 jaar. Alle personen zijn afkomstig van Rotterdam of omgeving. Omdat niet duidelijk is van wie de vuurwapens zijn, zijn alle 11 personen aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Op dit moment zitten alle personen nog vast.



Bij fouillering van de verdachten is in totaal bijna 15.000 euro aan contant geld aangetroffen. Het geld is in beslag genomen en onderzocht wordt waar dit afkomstig van is.



2020042383