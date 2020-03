Doorbraak reeks overvallen Noord-Limburg

Het Limburgse Openbaar Ministerie en de politie vragen burgers steeds vaker om mee te helpen bij opsporingsonderzoeken. Uit onderzoek blijkt dat 90 procent van alle Nederlanders actief is op sociale media. Bijvoorbeeld het inzetten van #SpeurMee-video is een initiatief van de politie-eenheid Limburg om burgers steviger te kunnen betrekken bij het oplossen van een inbraak, een winkeldiefstal of overval in de eigen wijk of buurt.

