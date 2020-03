Politie zoekt overvaller met donkere Ford Ka

Rond 20:40 uur rende een man de winkel in, gekleed in een zwart trainingspak en met een bivakmuts op met daaroverheen een capuchon. Hij had een vuurwapen in zijn hand en rende direct naar de kassa. Hij richtte het wapen op de medewerkster en eiste geld. Het slachtoffer werkte mee en gaf hem het geld. Met de buit rende de verdachte de winkel weer uit, stapte in een auto, vermoedelijk een donkere Ford Ka, en ging er vandoor. Intussen hadden geschrokken klanten de politie gewaarschuwd. Zij waren snel ter plaatse, maar de overvaller was toen al weg. De zoektocht die direct startte leidde nog niet tot een aanhouding.

Volgens getuigen was de overvaller een jongen die niet ouder was dan 19 jaar. Hij zou ongeveer 1.70 zijn, een dun postuur hebben, lichtgetint zijn ‘alsof je twee weken door de zon gebruind bent’ en dus felblauwe ogen hebben en duidelijke lange wimpers. Mogelijk droeg hij ook handschoenen.

Heeft u meer informatie over deze overval, heeft u beelden uit de omgeving waarop de vluchtauto misschien te zien is of denkt u meer te weten over de combinatie van de jongen met de opvallende ogen en de Ford Ka, laat het ons weten via ondestaand tipformulier, via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.