Scherp oog leidt naar 300.000 euro

De aanpak van ondermijning en excessief geweld is voor politie, OM en gemeente topprioriteit. Bewoners en ondernemers kunnen helpen door signalen door te geven aan politie of gemeente. Zo kunnen wij samen een vuist maken om ondermijning krachtig te bestrijden. Ondermijnende criminaliteit, wat is dat nou eigenlijk? De exacte definitie is moeilijk in een zin samen te vatten, maar grofweg betekent het de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Het is een maatschappelijk probleem. Praktijkvoorbeelden zijn er te over: De buurman die wiet verbouwt op zijn zolder waardoor brand kan ontstaan, mensenhandelaren die hun slachtoffers dwingen tot prostitutie, maar ook overlastgevende hangjongeren op een pleintje die ervoor zorgen dat omwonenden geen aangifte durven te doen. Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal.



Heeft u informatie over verdachte praktijken, bel 0900-8844. Blijft u liever anoniem, bel 0800-7000 of ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl. Wilt u afgeschermde informant worden en uw informatie vertrouwelijk delen, bel dan naar het Team Criminele Inlichtingen via 079-3458 999.

Lees hier meer over ondermijning