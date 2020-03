Bromfietser ernstig gewond na aanrijding

Tegen 14.00 uur botsten een bestelauto en een brommer tegen elkaar aan. De auto liep schade op, de brommer raakte total loss. De bestuurder van de bromfiets (een 29-jarige Terneuzenaar) kwam hard ten val en raakte ernstig gewond. Hij is naar een ziekenhuis vervoerd. De man was in eerste instantie niet bij kennis, maar kwam even later bij.

De veroorzaker van het ongeval, de 60-jarige bestuurder van de bestelauto, verklaarde dat hij de bromfietser niet had zien aankomen. Deze 60-jarige man is verder gehoord op het politiebureau. Ook werden door de aanwezige agenten getuigen gehoord die het ongeval hadden zien gebeuren. De bestuurder van de auto moest een blaastest ondergaan, maar daaruit bleek dat hij niet had gedronken.