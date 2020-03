Stoffelijk overschot in woning aangetroffen

Op donderdag 19 maart 2020 kreeg het operationeel centrum een melding van een getuige dat er in een woning aan de Hoefstraat iemand op de grond lag. Hulpdiensten werden gewaarschuwd. De politie verbrak de woning en trof binnen een man aan. De hulpdiensten konden niets meer voor deze man betekenen omdat hij overleden was. Omdat de mogelijkheid bestond dat er spraken was van een misdrijf is de woning en de directe omgeving als plaats delict bestempeld en is er een onderzoek gestart. Tactische- en technische rechercheurs doen onderzoek naar de identiteit van de persoon en de omstandigheden van zijn overlijden. Dit gaat mogelijk enkele dagen duren.