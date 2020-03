Aantal opgerolde hennepkwekerijen stijgt in 2019

De exacte reden van de stijging in het aantal opgerolde kwekerijen is moeilijk te geven. Feit is dat er het afgelopen jaar veel energie is gestoken in de aanpak daarvan. Eenheidscoördinator Hennep Esther Janssen daarover: ‘Binnen alle teams van de eenheid Oost-Brabant zie je nog steeds dat hennep een prioriteit is. We organiseren nog altijd vooraf geplande actiedagen en de integrale samenwerking met gemeente en andere diensten wordt steeds beter. Daardoor boeken we waarschijnlijk nog meer resultaten.‘

Ook aan de bewustwording wordt gewerkt. ‘Zowel bij collega’s, medewerkers van partners instellingen en burgers’, legt Esther uit. ‘Om mensen bewust te maken van de wereld achter de hennepteelt reis ik de hele eenheid door en geef ik workshops en presentaties. Begin maart van dit jaar hadden we nog een grote campagne waarbij onder andere een flyer met daarin uitleg over de risico’s van een drugslab of hennepkwekerij. En tips om ze te herkennen en te melden. Daarvan zagen we ook meteen de resultaten!’