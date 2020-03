Valse kentekenplaten leidden naar drugslab

Volgens het LFO is het een groot lab. Met de nog aangetroffen grondstoffen zou de productie van zeker 2000 kilo amfetamine mogelijk zijn. Hoeveel er in het verleden geproduceerd is, is nu nog niet duidelijk. Een lid van het LFO beschreef de aangetroffen situatie kort en krachtig als “asociaal smerig”. Het laboratorium stond blank met een centimeters hoge chemische vloeistoflaag. En ook de grote vijver in de tuin was kennelijk gebruikt als afvoerputje van het chemisch afval. De gemeente gaat na het ontmantelen van het lab kijken wat de schade aan het milieu is.