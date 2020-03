Reactie op uitzending Undercover over honden

De particulieren van wie de politie pups koopt, richten deze honden af met een programma dat in de basis geschikt is voor een toekomstige politiehond. Dit programma wordt door deze particulieren, veelal lid van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV), afgesloten met een certificaat “politiehond van de KNPV”. Dit certificaat is in het verleden zo genoemd en dat leidt tot verwarring. Dat komt omdat het hier een certificaat betreft van een particuliere vereniging en niet zoals de naam doet vermoeden een certificaat van de politie. Dit is ongewenst vandaar dat de politie in gesprek is met het hoofdbestuur van de KNPV en onderzoekt hoe dit, eventueel ook juridisch, is te veranderen.