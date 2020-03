Aanhoudingen in internationaal harddrugs onderzoek

De aanhoudingen volgden nadat een partij harddrugs door de politie werd onderschept. De lading drugs was onderweg naar Finland en werd voor de grens met Duitsland onderschept. Het gaat om ongeveer 100 kilo amfetamine met een geschatte straatwaarde (in Finland) van € 700.000.

Verdenkingen

Sommige verdachten werden door het AT aangehouden. Ze zijn ingesloten voor nader onderzoek en zitten momenteel in beperkingen. Deze personen worden verdacht van internationale handel in harddrugs, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Op diverse locaties in Friesland – onder meer in Leeuwarden en Harlingen – en in Finland worden doorzoekingen verricht. Zo’n 170 politiemedewerkers en personeel van Defensie worden bij de actie ingezet.

Over het onderzoek

De aanhoudingen zijn het resultaat van een langlopend onderzoek door de regionale recherche en het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland. Het onderzoek heeft zicht gegeven op handel in amfetamine vanuit Friesland naar Finland. Zeven verdachten zijn vandaag aangehouden. Het onderzoek wordt voortgezet. De recherche verwacht meer personen aan te houden.

Stevige aanpak criminele motorbendes

De motorclub Hells Angels werd in mei 2019 door de rechtbank in een civiele procedure verboden. De club heeft hoger beroep aangetekend. Politie en OM blijven prioriteit geven aan de vervolging van OMG-leden die misdrijven plegen.

Meer informatie?

Heeft u meer informatie die ons kan helpen in het onderzoek? Neem contact op met het onderzoeksteam! U kunt bellen met 0900-8844, of deel uw informatie desnoods met het Team Criminele Inlichtingen. Bel in dat geval met het Team Nationale Inlichtingen op 079-3458999.

---------------------------------------------------------------------------

Arrests in international hard drugs investigation

NORTH-NETHERLANDS – Today Police and the Public Prosecution Service arrested 7 individuals in an investigation into international drug trafficking and laundering. Some of the suspects are members of the so-called Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s). It concerns a member of the Hells Angels Harlingen, a member of the Hells Angels Finland and a member of the Red Devils in Leeuwarden.

The arrests took place following the interception of a shipment of hard drugs by the police. The shipment of drugs was on its way to Finland and was intercepted near the German border. It concerns 100 kilos of Amphetamine with an estimated street value in Finland of €700,000.

Suspicions

Some of the suspects are taken into police custody for further investigation and are currently subject to restrictions. They are suspected of international trafficking of hard drugs, laundering and participating in a criminal organisation. Searches have been carried out on various locations in Friesland (among others in Harlingen en Leeuwarden) and in Finland in close collaboration with Defence.

About the investigation

The arrests are the result of a long-term investigation by the regional criminal investigation department and the Public Prosecution Service of the North Netherlands unit. The investigation provided insight into the trafficking of hard drugs from Friesland to Finland. Today 7 suspects were arrested. The investigation will continue. The criminal investigation department does not rule out more arrests.

Firm approach of criminal motor gangs

In May 2019 the Hells Angels motor club was prohibited by the district court. The club filed an appeal. Police and Public Prosecution Service will continue to prioritise the prosecution of OMG members who commit crimes.

Source: North Netherlands Public Prosecution Service and Police