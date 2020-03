Achtervolging leidt tot aanhouding

Tegen middernacht zagen surveillerende agenten een automobilist op de Te Veenweg Zuid in Eemnes rijden die de agenten wilden controleren. Na een stopteken ging de automobilist er vandoor, en volgde een lange achtervolging – via onder andere de A27 - tot Dronten. Hierbij is hij uiteindelijk op een doodlopende straat bij een terrein aan de Eskimolaan in Dronten gestopt. Agenten gaven het bevel dat hij uit de auto moest komen. Daarop begon de man met zijn auto te keren en reed op de agenten in. Daarop losten collega’s waarschuwingsschoten en werden de autobanden lek geschoten.

De 31-jarige verdachte uit Hilversum bleef ondanks deze situatie stukjes heen en weer rijden, maar kon geen kant op. Intussen werd het arrestatieteam ingeschakeld die uiteindelijk de man wist aan te houden. Bij de man is een bloedproef afgenomen voor onderzoek naar drugs- en alcoholgebruik en zijn rijbewijs wordt ingevorderd. Hij is na verhoor heengezonden in afwachting van behandeling van de zaak bij het Openbaar Ministerie.