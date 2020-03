Man aangehouden na brand Nieuwegein

Rond 18.55 uur kwam een melding van een brand in een kelderbox aan het Nypelsplantsoen. Hulpdiensten gingen erheen en zagen dikke rook uit de kelder komen. Meerdere woningen in de flat werden uit voorzorg ontruimd, maar de brandweer had de brand snel onder controle. Er raakte niemand gewond. Bij de afzetting meldde zich een man die zei brand gesticht te hebben. Hij, 42 uit Nieuwegein, werd aangehouden en meegenomen naar een politiebureau voor verhoor. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.