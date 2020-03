Getuigen gezocht straatroof

De verdachte met het vuurwapen heeft die avond een zwarte, gewatteerde jas aan met daaronder een zwarte broek. Volgens het slachtoffer is hij licht getint, spreekt hij Nederlands zonder accent en is hij ongeveer 1.80m lang. De tweede verdachte is gekleed in donkere kleding, is ook licht getint en is ook ongeveer 1.75 lang. Beide mannen zijn ongeveer tussen de 18 en 23 jaar.



Bent u zondagavond 1 maart rond 23:00 uur in de omgeving van de sportvelden Geinoord geweest en heeft u iets verdachts gezien? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of bel anoniem via 0800-7000.