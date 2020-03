Getuigen gezocht van vernieling gemeentehuis en personenauto

Zondagochtend kreeg de politie een melding dat verschillende ramen kapot waren aan de achterzijde van het gemeentehuis. Bij inspectie zagen agenten dat er een zestal ruiten van het gebouw en een raam van een geparkeerde auto opzettelijk waren vernield. De politie doet verder onderzoek naar deze vernielingen en zoekt getuigen. Heeft u deze nacht iets verdachts gezien in de omgeving van het gemeentehuis? Of heeft u meer informatie over deze vernielingen? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.



