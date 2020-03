Twee inbrekers gepakt voor groot aantal woninginbraken

Het gaat om een groot aantal inbraken in Noord-Holland. De verdachten konden na een intensief onderzoek worden aangehouden. Zo konden de sporen die de daders bij een aantal inbraken hadden achtergelaten aan elkaar gekoppeld worden.

Na de aanhoudingen zijn door de rechter-commissaris huiszoekingen verricht in de woningen van de verdachten in Middenbeemster en Krommenie en in een ruimte in Alkmaar waar gestolen goederen lagen opgeslagen.

Bij deze huiszoekingen is een grote hoeveelheid goederen inbeslaggenomen, waaronder gsm’s, tablets, sieraden, en huishoudelijke apparatuur.

Verdachten zijn op vrijdag geleid voor de RC en in bewaring gesteld.

Meer aanhoudingen in deze zaak worden niet uitgesloten.