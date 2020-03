Getuigen vernieling auto’s gezocht

Rond 04.00 uur ontving de politie een melding van vernieling aan een auto in de Winkelhof. Toen agenten daar arriveerden, troffen zij twee voertuigen met ingegooide ruiten aan. Later in de nacht kwamen er meer meldingen binnen van vernielingen aan auto’s op de Hoofdstraat, Lindelaan, Schepenstraat, Vronkenlaan en Heinsiuslaan. De politie onderzoekt de zaak.



Iets gezien of gehoord?

Bent u slachtoffer van deze vernielingen? Of heeft u iets gezien of gehoord? Of beschikt u over camerabeelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.