Meer getuigen gezocht van ernstig ongeval Erasmusbrug

Het ongeval gebeurde maandagavond even na 23.00 uur. De auto met de zes inzittenden reed vermoedelijk op hoge snelheid over de Erasmusbrug, over de kruising tussen de Wilhelminakade en de Posthumalaan en raakte de betonnen rand die de twee rijbanen van de Posthumalaan scheidt. De auto werd gelanceerd en kwam ondersteboven terecht. De inzittenden raakten bekneld en moesten worden bevrijd door de brandweer. Zij zijn daarna naar verschillende ziekenhuizen gebracht met verwondingen die uiteenliepen van botbreuken tot mogelijk ernstig hersenletsel.

Inmiddels zijn alle gewonden buiten levensgevaar. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog. Directe tests wezen uit dat de eveneens gewonde bestuurder niet zou hebben gedronken of drugs hebben gebruikt. Om te achterhalen hoe dit ongeluk kon gebeuren, zijn de rechercheurs op zoek naar meer getuigen die het ongeluk hebben zien gebeuren en naar camerabeelden waarop het incident of de momenten daarvoor te zien zijn.

Heeft u informatie of beelden die kunnen helpen bij dit onderzoek en nog niet met ons gesproken? Laat het ons weten via onderstaand tipformulier, via 0900-8844 of anoniem via M. 0800-7000