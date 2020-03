Update ontsnapte mannen uit TBS-kliniek

Betrokkenen

Twee patiënten uit TBS kliniek de Kijvelanden zijn zondagmiddag ontsnapt. Het betreft een 37-jarige man uit Delfzijl en een 52-jarige Rotterdammer. Buiten de kliniek is het duo gevlucht in een gereedstaande taxi. Op de Albrandswaardsedijk in Poortugaal is geschoten vanuit de taxi. Dit onderzoek loopt nog, maar vooralsnog lijkt het erop dat er is geschoten met knalpatronen.

De politie zette de achtervolging in over de A15. Ter hoogte van Kesteren werd de auto door de politie gestopt.

De twee ontsnapte mannen renden naar een nabijgelegen bedrijventerrein waar vervolgens een vuurgevecht ontstond met de politie, waarbij de 37-jarige man om het leven is gekomen. De Rijksrecherche doet onderzoek naar deze gebeurtenis.

De andere man, de 52-jarige Rotterdammer, is aangehouden. Hij zit voorlopig nog vast, wij doen onderzoek naar zijn rol bij de ontsnapping. De taxichauffeur is niet langer verdachte in de zaak en na verhoor in vrijheid gesteld.