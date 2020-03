Gestolen snorscooter en alarmpistool

Agenten waren zondagavond bezig met een snelheidscontrole met de lasergun op de Lunetstraat. Zij zagen een snorscooter hun kant op komen en besloten een controle in te stellen. De bestuurder was erg zenuwachtig. De dienders zagen dat het contactslot was uitgeboord. Bij navraag bleek dat de scooter op 3 februari 2020 was gestolen in Breda. De 42-jarige verdachte werd aangehouden. Een van de agenten vroeg aan hem vanwege de fouillering of hij scherpe voorwerpen bij zich had. Hij zei daaarop: “Dat niet maar ik heb wel een alarmpistool in mijn linkerzak”. Dat bleek een op een Glock lijkend alarmpistool met een patroon te zijn dat echter eenvoudig is om te bouwen naar een echt vuurwapen. Het bij zich hebben van een dergelijk wapen is strafbaar.