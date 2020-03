Man aangehouden die zo’n 160 mensen oplichtte via Marktplaats

Na verder onderzoek door het Cyberteam Zeeland werd duidelijk dat de verdachte mogelijk voor veel meer oplichtingen verantwoordelijk was. Al snel was er zicht op meer dan 160 aangiften door het hele land. . Vaak duurt het lang voordat de politie opgevraagde informatie van derde partijen ontvangt in dit soort zaken, vooral bij de grote banken. Marktplaats was echter zeer vlot met het aanleveren van informatie. Door een goede samenwerking met hun fraude-experts van Marktplaats kwam de verdachte uit Enschede in beeld. De man is ingesloten, er wordt verder onderzoek gedaan naar de zaak.