Politiesteunpunt Goirle verhuisd naar gemeentehuis

De politie in Goirle is onderdeel van team Leijdal. Dit basisteam heeft een bureau in Tilburg aan de Karel Boddenweg 9. Om de inwoners van de gemeente Goirle ook de mogelijkheid te bieden om makkelijk en dichtbij aangifte te doen is er een steunpunt ingericht, die vanaf 2 maart centraal in het gemeentehuis is gevestigd.

Het bureau in Tilburg blijft de uitvalsbasis voor het operationele politiewerk in de gemeente Goirle. De agenten die dat werk verrichten, kunnen ook vanuit het steunpunt hun werk doen als ze niet op straat actief zijn. De politie heeft niet 24 uur per dag toegang tot deze locatie. Voor inwoners is het steunpunt uitsluitend op dinsdag op afspraak toegankelijk, binnen de openingstijden van het gemeentehuis.