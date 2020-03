Politie doet onderzoek naar dode man in woning

Zondag rond 21.45 uur kwam bij de politie een melding binnen van bekenden van de man. Ze troffen hem dood in zijn woning aan. Door de omstandigheden waaronder hij in de woning werd aangetroffen, werd een onderzoek opgestart. Uiteindelijk bleek dat de man door een misdrijf om het leven was gekomen. In en rond de woning wordt door de politie uitgebreid technisch onderzoek verricht. Ook is er buurtonderzoek gedaan en wordt gekeken of er bruikbare camerabeelden zijn.