Meer jongeren betrokken bij messteekincidenten

Cijfers over het aantal messteekincidenten waarbij minderjarigen zijn betrokken, zijn niet eenvoudig te herleiden uit het politieregistratiesysteem. De politie registreert dergelijke incidenten op verschillende manieren, afhankelijk van de zwaarte van het incident. Dat betekent dat elke andere zoekvraag leidt tot andere cijfers. Omdat in deze overzichten dezelfde zoekvraag is gebruikt voor meerdere jaren, is het wel mogelijk om trendmatige conclusies te trekken.

De resultaten laten zien dat in relatieve zin sprake is van een toename van het landelijk aantal geregistreerde messteekincidenten in de laatste jaren. De betrokkenheid van minderjarigen daarbij is opvallend toegenomen, met name in de laatste twee jaar’ , zegt Anja Schouten, portefeuillehouder Jeugd bij de politie. Den Haag, Rotterdam en Amsterdam hebben daar al eerder cijfers over naar buiten gebracht, vooral omdat in deze gemeenten in de afgelopen periode meerdere ernstige incidenten hebben voorgedaan.